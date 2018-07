Um pouco de arte faz bem

Para muita gente, a segunda-feira após o Carnaval é considerada o primeiro dia do ano. É uma data importante para começar a colocar em prática todos os sonhos e promessas feitas durante o Réveillon. E no meio da imensa lista de desejos (comprar um carro zero, mudar de apartamento, ter mais saúde para agüentar o tranco do dia-a-dia, dar mais atenção aos filhos...), os cursos de arte sempre aparecem, servindo como fonte de relaxamento para os pensamentos. No entanto, da mesma forma que você quer esfriar a cuca, a garotada também luta pelo mesmo direito. Pensando nisso, a equipe do Sua Vida selecionou diversos cursos que prometem trabalhar com a mente das crianças e dos adolescentes. SESC >>Bota aqui o seu pezinho Trabalhar a consciência corporal da criança (de 4 a 7 anos), ampliando suas possibilidades expressivas, com utilização de linguagens variadas como dança, circo, teatro e brincadeiras. R$ 30 (usuário matriculado) e R$ 15 (trabalhador no comércio). Sábados, das 11h30 às 12h50. SESC Vila Mariana 5080-3000. >>Recortecole Atividade lúdica que tem como base a colagem.Técnica que consiste na junção de recortes, textos e estampas, causando ilusionismo plástico não convencional. Recomendável para maiores de 5 anos. Inscrições pessoalmente na recepção com 1 hora de antecedência. Grátis. Até 31/03. Sábados, domingos e feriados, das 17h às 18h30. SESC Pinheiros 3095-9400. ESCOLA SÃO PAULO >>Introdução à música O que entendemos por música clássica nos dias de hoje? O curso - dirigido para o público em geral - desvendará alguns mistérios da música. R$240. De 13 de março a 3 de abril, das 19h às 22h. Mais informações pelo 3081-0364 ou www.escolasaopaulo.org. >>Pintura Módulos complementares com artistas que, em quatro aulas práticas e teóricas cada um, apresentarão diferentes técnicas e visões da pintura. Não exige pré-requisitos. R$ 720 (parcelado). De 8 de março a 24 de maio, das 14h às 17h. MUSEU LASAR SEGALL >>Oficina de xilogravura O ateliê do museu conta com prensas e equipamentos de gravação e impressão em várias técnicas. Oferece atendimento individual e oficinas para iniciantes. De 13 de março a 26 de junho, das 14h às 19h. Inscrições: 6 de março, a partir das 14h. Para maiores de 15 anos. R$ 120. 5574-7322. CENTRO DE DANÇA JAIME ARÔXA >>Dança O Centro de Dança Jaime Arôxa vai selecionar meninos e meninas acima de 17 anos, com 2º grau completo e boa apresentação, para atuarem como bolsistas. Os candidatos devem fazer sua inscrição pelo 3951-1518 ou na própria escola (Rua Marambaia, 310). Os interessados devem ter habilidade para a dança. A seleção ocorrerá no dia 3 de março, a partir das 10h. SESI >>Núcleos de Artes Cênicas O Sesi está com as inscrições abertas para vagas nos cursos de iniciação ao teatro. As atividades terão início no dia 1º de março, com recesso no mês de julho, e terminarão em 30 de novembro. Os cursos - que têm duração de um ano e carga horária semanal de duas horas - contemplam diversas faixas etárias. Na inscrição, é obrigatória a apresentação de carteira de identidade e de uma foto 3x4. Mais informações: 3333-7511. SENAC >>Bastidores de um gibi O participante desenvolve a prática de todo o processo de criação de uma história em quadrinhos, passando pela criação do personagem, colorização, roteiro, desenvolvimento do desenho e balonagem. O curso tem carga horária de 24 horas e é preciso ter, no mínimo, 16 anos. A escola oferece um certificado de participação no final do curso. R$ 300. Detalhes: 0800-883-2000. >>Oficina de grafite - Aplicação de tinta e spray O aluno aprende sobre arte urbana e amplia seu universo e visão por meio de oficinas graffitis-murais, registrando o processo e resultado das ações promovidas, além de adquirir um novo olhar para o meio urbano, contribuindo com uma experiência prática e artística de transformação do mesmo. É preciso ter mais de 16 anos. R$ 332. BALLET STAGIUM >>Curso de dança Dirigido a meninas e meninos de 7 a 10 anos, o Projeto Joaninha tem como objetivo oferecer aos jovens das escolas públicas da periferia de São Paulo a oportunidade de descobrir, por meio da dança, a importância de obter conhecimentos, informação e cultura despertando seu interesse pela própria formação educacional. Num segundo momento, busca descobrir o talento para a dança e contribuir para a sua profissionalização. As inscrições deverão ser feitas no dia 10 de março, às 8h, na sede da escola, localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5. A inscrição e o curso são gratuitos. Para mais informações, ligue no 5021-2823 ou acesse o www.stagium.com.br. MUBE >>Arte para adolescentes A história da arte e o fazer artístico do adolescente em diferentes linguagens. Essa é a proposta do Museu Brasileiro da Escultura, que promove diversos cursos para a garotada. O museu fica na Avenida Europa, 218. Para mais detalhes, ligue no 3081-8611. MAM >>Desenho A aula aborda o desenho de observação, não como cópia ou prática acadêmica, mas como instrumento para o desenvolvimento da percepção visual e debate de questões ligadas à arte contemporânea. Aulas com modelo vivo e discussão da produção dos participantes durante o curso. Para maiores de 18 anos. Toda terça-feira, das 17h às 19h, com início no dia 6 março. A duração do curso é de 4 meses. R$ 185 (mensalidade). 5085-1313. >>Fotografia - Curso básico Aprender os fundamentos técnicos e conceituais da fotografia e sua história como ferramenta de expressão. Público: iniciantes em fotografia. Todas as quartas-feiras, das 20h às 22h, com início no dia 7 de março. Duração: 4 meses R$ 170 (mensalidade).