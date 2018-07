Um passeio cultural com laptop a tiracolo

Quem olhava de longe pensava que as crianças da Escola Municipal Prof. Ernani Silva Bruno traziam brinquedos. Mas os alunos da 5ª série chegaram ontem à excursão no Itaú Cultural abraçados a seus laptops. Verdinhos, pesando 1,5 quilo e com a tela medindo menos de dois palmos, as máquinas saíram pela primeira vez da escola onde estão sendo testadas, como parte do programa Um Computador por Aluno. A idéia era a de avaliar o potencial pedagógico dos computadores - conhecidos como laptops de US$ 100, apesar de custarem um pouco mais - também fora da sala de aula. O computador tem webcam, mas um sonoro "ah" foi ouvido quando o monitor avisou que era proibido fotografar. Internet sem fio o prédio não tinha; sobrou o editor de texto. "Eu vi uma tela com uma igreja que se movimentava", teclava Beatriz Ferro, de 11 anos, diante da obra que permite um passeio virtual ao Mosteiro de São Bento. A escola é uma das cinco no País a participar do primeiro teste do programa apresentado ao governo brasileiro em 2005 pelo pesquisador do Massachusetts Institute of Technology (MIT) Nicholas Negroponte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se empolgou e o projeto passou a ser tocado pela assessoria da Presidência, com ajuda do Ministério da Educação. "Agora ninguém mais falta à escola e todo mundo respeita o professor", diz Larissa Della Torre, de 11 anos. De acordo com a coordenadora do programa em São Paulo, Roseli de Deus Lopes, da USP, a intenção agora é a de testar se o computador ajuda na aprendizagem. "A gente não sugere muito, deixa os professores pensarem em atividades." A escola, que fica na Parada de Taipas, recebeu cerca de 200 laptops, revezados pelos mil alunos. Por medo da falta de segurança, ninguém pode levar as máquinas para casa. Eles não são usados em uma sala de informática, mas em todas as disciplinas. Há atividades na biblioteca, com pesquisas nos livros e na internet. Nas aulas de matemática, servem para a construção de tabelas. Em Piraí (RJ), Palmas (TO), Porto Alegre e Brasília, crianças também testam a máquina. Segundo o assessor da Presidência José Luiz Maio de Aquino, para 2008 serão comprados 150 mil computadores para 300 escolas. "O Brasil ainda avalia se adotará o programa e terá laptops para todos." O programa, no entanto, começou de maneira complicada em São Paulo e até hoje não foi assinado um acordo entre Prefeitura e governo federal. Segundo o secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, os computadores chegaram à escola no início do ano sem que ele soubesse. Uma das diretoras da escola, Márcia Gianvechio conta que um professor ligado à USP propôs a ela que seus alunos testassem os laptops e ela aceitou. "Não sabia o tamanho do projeto, de repente começou a vir assessor do Lula, gente do Banco Mundial e só aí percebi", diz a diretora. Schneider descobriu pela imprensa que a escola fazia parte do programa e pediu que ele não fosse adiante. "Se sumisse um computador, quem seria o responsável, se não havia nada assinado?" Os laptops não saíram da escola, mas as crianças também não podiam usá-los. Apenas no fim de junho houve um acerto entre MEC e Prefeitura, e a escola foi autorizada a utilizar os computadores. A assinatura de um documento oficial deve ocorrer ainda neste mês.