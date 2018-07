Um mundo de sapatos femininos

O fascínio que o sapato exerce sobre o mulherio é mais do que conhecido. Dados do setor mostram que, só na cidade de São Paulo, o consumo feminino é de 3 milhões de pares por mês, enquanto o masculino fica em torno de 1,3 milhão. Entre as inúmeras lojas e magazines, surge agora mais um destino tentador, o Empório do Calçado - shopping que reúne fabricantes de sapatos femininos, totalizando 30 marcas. No ano que vem, será inaugurado o segundo andar, com mais ofertas ainda. "Este é o primeiro pólo atacadista de São Paulo com esse perfil, que também vende no varejo", avisa o criador do empreendimento, Mário de Almeida Neto. Antes da inauguração do Empório do Calçado, comerciantes precisavam se abastecer de mercadorias em Jaú, Franca ou Birigüi, cidades do interior paulista, conhecidas pela produção de calçados. A goiana Eliete Lima, de 28 anos, estava no Bom Retiro quando soube do novo ponto de compras. Em vez de viajar até o interior, pegou o táxi com a amiga e foi lá conferir. "Agora ficou mais prático para o comerciante", diz. "Aqui encontro modelos diversificados e que estão na moda, além de acessórios, como bolsas. Não preciso ir mais tão longe para abastecer minha loja, em Anápolis." Obviamente, o preço do atacado é diferente do praticado no varejo. Porém, como não há a necessidade de comprovar o CNPJ de empresa, as mulheres podem formar um grupo com as amigas e fazer a festa por lá. Para quem leva entre 8 e 12 pares de sapatos, o desconto chega a 25%, dependendo da loja - valor que pode ser parcelado com cartão de crédito. Mesmo quem não vai em turma consegue preços atrativos. Por se tratar de lojas de fábrica, o preço no varejo fica de 30% a 40% abaixo do que é encontrado no comércio tradicional, garante o empresário Mário. Para se ter uma idéia, há modelos de R$ 15,00 a R$ 170,00. O único par com valor bem acima da média, cerca de R$ 700,00, tem pedrarias finas e é vendido por encomenda. Outra vantagem é poder encomendar calçados sob medida. Para as compras de Natal, o Empório vai inaugurar um espaço só para maridos e namorados esperarem tranqüilamente suas mulheres: podem assistir a jogos, ler jornais e revistas. O shopping, por enquanto, conta com apenas um café - e dos caprichados. No futuro, terá uma praça de alimentação. Mário, o dono do negócio, uma vez ouviu o comentário de uma freguesa que define bem o Empório: "é o paraíso das mulheres e o inferno para o bolso delas também."