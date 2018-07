Um diferencial na formação

Ao se deparar com uma reportagem, é compreensível que o leitor procure apenas o que lhe parece realmente importante - informação, oras. Nas próximas páginas deste caderno, por exemplo, as reportagens elucidam um obscuro mundo de sobras paulistanas. Mas, desta vez, não é só isso. Desta vez, convém observar as entrelinhas - nas páginas que seguem, entre cada palavra impressa, há três meses de intensa preparação. Há surpresas, sonhos, frustrações. Seriedade. Há o trabalho duro de 31 jovens jornalistas que, terminado o 19º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Estado, agora se apresentam a quem quiser ver. Por três meses, os talentosos recém-formados - os focas, como são chamados jornalistas em início de carreira - aprenderam com gente experiente, capaz de ensinar caminhos para deixar a faculdade e entrar no concorrido mercado da comunicação. Com profissionais do texto, aprimoraram técnicas de escrita. De repórteres experientes, receberam dicas para pensar reportagens e apurar informações. Também se atualizaram em temas como filosofia, política, ética e economia, com especialistas das diversas áreas. E puderam participar do cotidiano das redações do Grupo Estado. Assim, entenderam como funciona uma rádio, a redação de um jornal, uma agência de notícias. "Significa, para o jornalista, o mesmo que a residência médica para o egresso da faculdade de Medicina", define o jornalista Francisco Ornellas, coordenador do curso intensivo desde a primeira edição, em 1990. Neste ano, o programa é patrocinado pela Odebrecht, Philip Morris, Santander e Vivo. Reconhecido pela Universidade de Navarra, na Espanha, como extensão universitária, e denominado curso avaliador pelo Conselho Latino-Americano de Avaliação da Educação em Jornalismo (Claep), após 19 edições, universidade e mercado - exatamente as pontas que o curso se propõe a unir - vêem o programa como diferencial na formação profissional. "A maior vitória é perceber como os jovens que participam do curso, com a qualificação que recebem, conseguem garantir espaço no mercado", afirma Ornellas. "Nos últimos anos, o índice de jovens empregados após o treinamento é de praticamente 100%." O próprio Grupo Estado é destino comum a egressos do curso: hoje, cerca de cem profissionais dos veículos do Grupo começaram na profissão da mesma maneira que os jovens jornalistas perfilados na foto ao lado. O editor do caderno Nacional do Estado, Claudio Augusto, que fez parte da segunda turma do curso, percebe boa preparação entre os jovens que participam do treinamento. "Abre muitas portas. As empresas sabem a diferença entre um profissional bem treinado, com esse peso no currículo, e outro sem a mesma qualificação." Outra característica do curso, cuja concorrência oscila entre 60 e 90 candidatos por vaga, é a união de pessoas com diversas formações culturais e profissionais. Neste ano, havia alunos de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio, Minas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, além de São Paulo. Como nos últimos anos, também fez parte do grupo uma jornalista estrangeira, vinda da Argentina. Para os formandos, selecionados entre 1.783 candidatos, o término do curso representa o início de uma desafiadora etapa da vida. "O contato com jornalistas experientes nas aulas e na redação nos motiva a procurar uma trajetória semelhante à deles", afirma Cecilia Arbolave, de 23 anos, formada pela Universidade Austral de Buenos Aires. Com dois anos de experiência em jornalismo diário em Vitória (ES), Cida Alves, de 26 anos, vê o curso como porta de entrada para o disputado mercado de mídia em São Paulo. "Além do convívio e dos ensinamentos, a rede de relacionamentos formada também é importante. São profissionais da mesma área, que podem se ajudar muito depois." Durante todo o ano seguinte ao curso, o Banco Estado de Talentos (www.estadao.com.br/talentos) divulga na internet currículo e perfil de cada um dos participantes - chance para que interessados os procurem, para ver ainda mais do que verão a seguir. Vitor Hugo Brandalise, repórter do Caderno Metrópole do Estado, fez o curso em 2007