Um detalhe poderoso

Coloridas, trabalhadas, rendadas, listadas, as meias e meias-calças têm o poder de dar uma levantada em qualquer produção. Nesta estação, a modelagem saiu do básico e trouxe como destaque as meias três-quartos, tanto na versão esportiva - em estilo "college", com listas coloridas -, como na mais sofisticada, em renda. Há também a legging, aquela sem os pés, perfeita para um look mais casual e também para disfarçar defeitinhos nas pernas, deixando as mulheres livres para usar as saias e mínis da moda. Em cores vivas, ajudam a criar um look ousado e jovial. Embora as meias-calças e meias sejam um item de consumo fácil, alguns detalhes devem ser levados em conta na hora de comprá-las, conforme recomenda Márcia Pinheiro, representante da grife Fogal no Brasil: - Como é uma peça que fica colada na pele, é importante prestar atenção à qualidade dos fios. Desta forma, você garante conforto, evita alguns efeitos indesejados, como alergias e odores, e, principalmente, tem um produto mais durável em mãos. O segredo mesmo é apostar numa bela peça, para dar cara nova ao seu visual. Meia com trançado: formando listas da Wolford R$ 215 Sapato da Sarah Chofakian R$ 785 Faça o estilo colegial: com meia listada Lupo (preço sob consulta), com sapatilha da Corello (R$ 158) Meia três-quartos: listada da Meia de Seda R$ 14 Sapatilha da Corello R$ 159 Meia Fogal (R$118) com sapatilha de verniz da Princess (R$ 296) Meia Fogal (R$ 98) com sapato da Sarah Chofakian (R$ 685) Meia três-quartos: com patchwork de rendas da Tri Fil para Meia de Seda (R$ 12) com sapato da Sarah Chofakian (R$ 785) Legging tipo arrastão: com detalhe de borboleta no calcanhar, da Giorgio Armani para Wolford (R$ 235). Sapatilh envernizada Corello (R$109)