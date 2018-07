Último dia tem 8,7% de abstenção

Marília registrou o maior índice de abstenção no último dia de provas do vestibular 2009 da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), encerrado ontem: 11,7%. O menor, de 4,9%, foi observado em Araras. No total, 28.162 candidatos fizeram as provas de biologia, física e geografia do último dia do vestibular em 12 cidades do Estado. A média geral de abstenção foi de 8,7%. A avaliação foi coordenada pela Fundação Vunesp. Ainda haverá prova de aptidão para o curso de Música no dia 18 de dezembro, no câmpus São Carlos da UFSCar. O resultado sai em 3 de fevereiro de 2009.