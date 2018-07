Último dia do ano terá um segundo a mais

Quem não vê a hora de o ano acabar vai precisar de um pouco mais de paciência: as autoridades que controlam a hora mundial decidiram que 2008 terá um segundo extra. No Brasil, onde a hora oficial é controlada pelo Observatório Nacional (ON), o último minuto das 21 horas de 31 de dezembro terá 61 segundos. "O ajuste é necessário para colocar o tempo atômico de acordo com a rotação da Terra, que não é uniforme", explica o chefe da Divisão de Serviço da Hora do ON, Ricardo Carvalho. Em 2005 foi preciso fazer um ajuste para compensar os efeitos do tsunami, que atingiu o Oceano Índico em 2004 e desequilibrou um pouco a Terra. A hora oficial em todo o mundo é controlada, desde 1967, por relógios atômicos, que usam como base não os movimentos do planeta ou do Sol, mas os ciclos da radiação de certos átomos. A definição oficial de segundo é o do tempo consumido em 9.192.631.770 oscilações da radiação característica de um átomo de césio 133. Carvalho explica que as correções ocorrem desde 1972, sempre que necessário. Alguns anos já tiveram dois segundos extras. "O objetivo é manter a diferença entre o tempo atômico e o tempo da rotação em menos de um segundo." Até hoje, foram acrescentados 23 segundos aos relógios atômicos. O segundo intercalado de 2008 será o 24º. Como 2008 também foi bissexto - teve um dia a mais, 29 de fevereiro -, será o ano mais longo desde 1992, outro bissexto que recebeu seu segundo extra. Até hoje, quatro anos bissextos tiveram um segundo intercalado. Para a população em geral, a transição será suave: redes de informática e operadoras de telefonia celular geralmente sincronizam seus horários com relógios atômicos e pegarão o segundo intercalado naturalmente. Para quem quiser precisão absoluta em casa, o ON oferece um programa que permite ajustar o relógio do computador com a hora oficial brasileira (www.horalegalbrasil.mct.on.br). COM AP