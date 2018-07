UFSCar, Uniban Brasil e UFRRJ também inovam

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferece 16 novos cursos no Vestibular 2009, em seus 3 campi. No câmpus Sorocaba, inaugurado em 2006, serão sete novos cursos: Administração, Ciências Biológicas, Física, Geografia, Matemática, Pedagogia e Química. O câmpus de Araras ganhará quatro cursos: Agroecologia, Ciências Biológicas, Física e Química. No câmpus principal, em São Carlos, são nove novas opções: Biotecnologia, Gerontologia, Gestão e Análise Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, Educação Especial, Lingüística e Pedagogia. Com isso, a universidade passa a oferecer 2.577 vagas por ano, em 57 cursos de graduação. Na Uniban Brasil a novidade para o vestibular é o curso de graduação em Artes Cênicas (bacharelado), que será ministrado no câmpus Rudge, em São Paulo. O curso tem duração de três anos. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) também está ampliando as opções, com a criação de 12 novos cursos de graduação. As novidades são os cursos de História, Ciências Sociais, Filosofia, Letras (Literatura, Espanhol ou Inglês), Direito, Belas Artes e Geografia, que serão oferecidos nos campi de Seropédica, Três Rios e Nova Iguaçu. Além disso, os cursos de Engenharia de Agrimensura, Engenharia Florestal, Engenharia Química, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Química, Geologia e História terão suas vagas ampliadas, e receberão 105 alunos a mais este ano.