UFRJ fecha parcerias com 13 países

Três novos convênios internacionais foram aprovados na Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) neste mês. O principal foi com a Rede Mediterrânea de Escolas de Engenharia, que tem 45 universidades de 12 países da Europa, Oriente Médio e Norte da África. Esse acordo irá possibilitar intercâmbio a países como Turquia, Grécia, Israel, Tunísia e Marrocos. Também foi feito acordo com escolas de engenharia francesas.