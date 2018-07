Ubatuba pára 3 mil carros

Ubatuba, no litoral norte paulista, intensificou os bloqueios para tentar impedir que a epidemia de dengue no Rio chegue à cidade. Até ontem, 3 mil veículos haviam sido vistoriados e 12 pessoas, encaminhadas ao hospital municipal por relatar dor de cabeça ou febre. Na Santa Casa de Ubatuba, são submetidos a exame clínico e de sangue. No ano passado, foram registrados na cidade 3 mil casos da doença na forma clássica e três casos de dengue hemorrágica, além de uma morte. As barreiras, que já duram dois dias, são feitas por enfermeiros, médicos e agentes de endemias da rede municipal de saúde, com o auxílio de policiais rodoviários. Na BR-101, divisa com o Rio, e também nas Rodovias Oswaldo Cruz (SP-125) e Rio-Santos (SP-55), os policiais e técnicos paravam todos os motoristas e orientavam sobre como evitar a dengue, distribuindo panfletos. O feriado de Páscoa é considerado um dos procurados pelos turistas em Ubatuba, que está recebendo 120 mil pessoas desta vez. ''Se tivessem feito isso lá no Rio de Janeiro, quem sabe, não estaríamos nessa situação'', diziam alguns turistas. Os ocupantes dos caros são questionados se estão com febre, dor de cabeça ou qualquer outro sintoma da dengue. Se apresentam algum sintoma, são encaminhados para a Santa Casa. "Não observamos nada muito sugestivo (da doença)", relatou o superintendente da Vigilância Epidemiológica do município, Neilton Nogueira. Nenhuma família se negou a colaborar com a campanha. Segundo o secretário de Saúde do município, Clingel Frota, a maior preocupação é com relação ao vírus da dengue que está fazendo vítimas no Rio de Janeiro. "Lá é o tipo 2. Aqui, durante todo ano passado, tivemos apenas o tipo 3. Nosso bloqueio é justamente para impedir que o tipo 2 se instale aqui", diz. "Os sintomas são os mesmos e qualquer um dos tipos pode virar dengue hemorrágica." Representantes da prefeitura de Ubatuba acreditam que todas as cidades turísticas de São Paulo deveriam fazer bloqueios como esse, como medida preventiva. "Vamos fazer (a operação)quantas vezes for necessário", disse o secretário. No ano passado, entre os 3 mil casos de dengue, três eram do tipo hemorrágico. Em um deles, confirmado pelo laudo do Instituto Adolfo Lutz, a cabeleireira Carmem Lúcia de Oliveira Santos, de 37 anos, morreu. Os parentes contaram que havia focos do mosquito transmissor da doença no bairro em que ela morava e que a maioria dos parentes também havia contraído dengue. Carmem teve complicações no quadro e a dengue evoluiu para hemorrágica nível 4.