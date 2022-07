'Turma da Mônica - A Série' estreia no Globoplay nesta quinta, 21

A série infantil tem redação final de Mariana Zatz e direção-geral de Daniel Rezende. Foto: Fábio Braga

Turma da Mônica - A Série estreia no GloboPlay nesta quinta-feira, 21. Com oito episódios, a obra da Globoplay traz Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo), Cascão (Gabriel Moreira) e Milena (Emilly Nayara) no papel do quinteto protagonista.

A história mostra a chegada de Carminha Frufru (Luiza Gattai) ao Bairro do Limoeiro e a sabotagem de sua festa. Mônica e seus amigos se tornam os principais suspeitos e vão precisar superar suas inseguranças e revelar seus segredos para decifrar o mistério.

“Turma da Mônica - A Série é a primeira história 100% original dessa versão live-action. O desafio foi amadurecer a dramaturgia de acordo com essa nova fase: a entrada na adolescência. Temas como padrões, a busca da perfeição e vulnerabilidade foram nossos guias nos roteiros, além das famosas perguntas: 'quem sou eu agora?' e 'devo me adaptar ao que todos esperam de mim nessa fase?', que eram ditas o tempo todo na sala de roteiro”, contou o diretor Daniel Rezende.

Com as participações especiais de Mariana Ximenes , no papel de Madame Frufru, mãe de Carminha; e Fernando Caruso como Feitoso Araújo, a série infantil tem redação final de Mariana Zatz e direção-geral de Daniel Rezende. A produção é da Biônica Filmes em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções.

O elenco conta ainda com Pedro Motta (Quinzinho), Lais Villela (Marina), Vinicius Higo (Do Contra), Pedro Souza (Jeremias), Cauã Martins (Titi), Rodrigo Kenji (Nimbus), Lucas Infante (Humberto), Manuela Macedo (Penha) e Giovane Dodato (Dudu).