Tumulto para ver Papa deixa 2 mortos e 50 feridos em Angola

Duas jovens morreram e pelo menos outras 50 pessoas ficaram feridas em um tumulto na entrada do estádio Dois Coqueiros, em Luanda, na África, onde o papa Bento XVI celebrou um encontro com cerca de 30 mil fiéis na tarde de ontem. De acordo com o Hospital Josina Machel, duas moças chegaram mortas ao pronto-socorro após uma confusão nas portas do estádio. Outras 50 pessoas foram levadas para o local com ferimentos - 40 delas foram atendidas e receberam alta e outras dez foram internadas. "Os corpos estavam muito machucados. Provavelmente foram pisoteados pela multidão enquanto tentavam entrar no estádio e chegaram sem vida ao hospital", afirmou Maria das Dores Celina, enfermeira do hospital. A identidade e a idade das vítimas não havia sido divulgada até às 20 horas de ontem. "Tinha muita gente no estádio e fazia muito calor", conta Conceição Cassange, de 27 anos, que desmaiou e recebeu atendimento médico. "Perdi a respiração de repente e não vi mais nada", conta ela, que teme que no encontro de hoje a situação seja pior. "O papa está muito chateado com o ocorrido", afirmou o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi. "Não temos detalhes das circunstâncias em que aconteceu o tumulto nem sobre a identidade das vítimas, mas o pontífice deverá mencionar as mortes na missa que celebrará hoje", complementou ele. BRUXARIA O encontro com os jovens aconteceu no segundo dia da visita do papa a Luanda. Em seu discurso, ele pediu aos católicos que combatam a bruxaria na África, oferecendo o evangelho "a pessoas desorientadas, que vivem no terror". Também participaram do evento milhares de jovens mutilados pela guerra civil que durante 27 anos castigou Angola, e pelas minas colocadas durante o conflito que devastou o país. "Não é difícil imaginar as nuvens cinzentas que cobrem o céu de seus melhores sonhos", afirmou o papa. Bento XVI também disse aos jovens que é preciso ter fé em Deus e que é necessário se renovar "a partir de dentro".