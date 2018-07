Uma equipe de arqueólogos egípcios e dominicanos fizeram importantes avanços na localização do túmulo da rainha Cleópatra. A chefe da equipe, Kathleen Martínez, divulgou a descoberta de um cemitério próximo a Alexandria (norte do Egito) que contém, entre múmias e oferendas, moedas com o rosto de Cleópatra. Foi encontrada também uma máscara mortuária que poderia pertencer ao general romano Marco Antônio.