A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para investigar um trote aplicado no último dia 4 por alunos da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri (UFVJM), em Diamantina, que deixou 11 calouros com queimaduras de primeiro e segundo graus. Os ferimentos teriam sido provocados por uma mistura de ácido muriático, creolina e limão.