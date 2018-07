Tricô dá o tom do inverno da grife Tereza Santos

Não sabe tricotar? Aprenda já! Isso se você quiser seguir a proposta de inverno 2007 da estilista Tereza Santos. Até a última temporada, ela assinava a coleção da Patachou. Agora, em seu primeiro vôo solo, mantém a mão boa para o artesanal. O tricô feito à mão constrói os melhores momentos da coleção, com o que ela chama de pull dresses. São maxi casacos ou mini vestidos, como queiram. A saia-peruca, de ´plumas de fios de lã´, é divertida, e inverte a tendência. Em vez de sequinhos embaixo e volumes em cima, Tereza Santos faz o contrário. As saias são armadas, e os tops são justinhos. Um pouco de brilho aqui e ali, um lurex, um bordado e pronto. Tá feito um inverno. O que eu compraria? O blusão com a inscrição The End nas costas. E fim de papo. Celebridades Na falta de celebridades na SPFW, ex-modelo ganha status de top e os empurra-empurra ficam por conta das histórias do passado. É o que aconteceu com a presença de Luiza Brunet na primeira fila do desfile de Tereza Santos. Ex modelo, aspirante a atriz e elegantíssima, Luiza deu algumas dicas de moda: "Se você está mais gordinha, evite roupas muito coladas. Alça de silicone aparecendo também é deselegante." Sua marca favorita é Reinaldo Lourenço porque é "chique, clássico e tem ótimo caimento", disse. "Gosto de mulher feminina, com as roupas cinturadas", finaliza. Perguntada se aceitaria um convite para desfilar, Luiza abriu um sorriso de orelha a orelha: "Claro!!!! E se fosse para o Reinaldo, melhor ainda", confessa. Ela que já foi modelo disse que não entende como as editoras e jornalista de moda usam óculos escuros durante os desfiles. "Acho que elas devem ficar entediadas e usam o óculos para dar uma descansada", brinca. "Vou assistir este desfile de óculos para ver se enxergo alguma coisa", disse. Mas no fim das contas, ela desistiu de usar os óculos. "Foi só uma brincadeira minha", comentou ao final. Depois que as luzes já tinham se apagado, eis que surge Claudia Raia. Com as pernonas de fora, nem acreditava que tinham tantos fotógrafos por sua causa. Ela que veio espiar as novidades de inverno para montar seu guarda roupa. "Quero ver as tendências." Este foi o único desfile que a atriz assitiu porque ela foi para o ensaio do musical Sweet Charity.