Tributo a Taylor Hawkins terá transmissão mundial

Taylor Hawkins durante o Innings Festival, no Tampe Beach Park, no Arizona, Estados Unidos. Foto de 26 de fevereiro de 2022. Foto: Amy Harris/Invision/AP

O tributo a Taylor Hawkins (1972-2022), do Foo Fighters , que será realizado em Londres ganhará a transmissão global, segundo anuncio da banda. O show será realizado em 3 de setembro no estádio de Wembley e contará com as participações de Brian May e Roger Taylor (do Queen), Liam Gallagher, Josh Homme (Queens of the Stone Age), entre outros.

O evento será exibido ao vivo internacionalmente através do serviço de streaming Pluto TV e dos canais de YouTube da MTV, a partir das 12h30 (horário de Brasília). A gravação ficará disponível no Paramount+ no mesmo dia e no Pluto TV, a partir da semana de 5 de setembro.

Ainda não há confirmações sobre a transmissão no Brasil, mas, segundo o site oficial da banda, a MTV ainda exibirá na América Latina um especial de uma hora sobre Taylor Hawkins em 3 de setembro. E uma versão estendida de duas horas da produção será exibida globalmente no mesmo mês.

Mais sobre o tributo

O tributo a Taylor Hawkins foi organizado pelos integrantes do Foo Fighters com a família do músico. O show, anunciado em junho, será apenas a primeira parte; uma segunda performance está marcada para 27 de setembro em Los Angeles, com participações de Miley Cyrus, Joan Jett, Pink, Alanis Morissette, entre outros.

Os músicos convidados vão tocar as músicas pelas quais o baterista era apaixonado, e outras que ele mesmo criou. Já os comediantes Chris Rock e Dave Chappelle também estão escalados para aparições no tributo de Londres, cujo objetivo é promover uma celebração da memória e do legado de Hawkins como ícone do rock mundial.