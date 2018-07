Três professores de matemática no ano

Gisele de Lima Venâncio, de 17 anos, é aluna do terceiro ano do ensino médio da rede estadual no bairro do Butantã, na capital paulista. Tal qual outros jovens de sua idade, ela não gosta e tem dificuldades na disciplina de matemática. "Tenho que me esforçar muito mais do que nas outras matérias para conseguir ficar pelo menos na média", diz. Para ela, o maior problema é o relacionamento com os professores. "Só no ano passado, tive três professores de matemática diferentes", diz ela. Gisele conta que a classe não se deu bem com os dois primeiros educadores, que eram muito rápidos em suas explicações e não davam atenção suficiente aos estudantes. "Tivemos de fazer dois abaixo-assinados para trocar, até chegar num terceiro professor, com quem nos demos um pouco melhor", afirma. Ela acredita que as mudanças foram prejudiciais para seu aprendizado. Sua colega, Daiane Bezerra Lopes, de 17 anos, também sofre quando estuda a disciplina. Ela diz que não consegue raciocinar direito por causa da bagunça na sala. "Matemática é mais difícil do que todas as outras matérias, preciso de mais silêncio." Para Daiane, o barulho dos alunos incomoda os professores. "Alguns até tentam vir e conversar individualmente", explica. "Mas as pessoas atrapalham muito. Por isso, eles acabam ficando sem paciência com a gente", diz. Ela conta que, em muitas ocasiões, o professor deixou a sala de tão irritado. As notas na matéria variam entre a média (5) e vermelhas. "Às vezes tiro 4 e às vezes consigo tirar 6", diz a adolescente. As alunas não alimentam grandes expectativas em relação ao ano de formatura. "Sinto que eu e toda a minha sala teremos problemas com matemática quando chegar a hora de prestar vestibular", afirma Gisele.