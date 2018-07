Três formas de expressão

Nos universos da moda, arte e arquitetura, criadores e criações são referências para os trabalhos uns dos outros. Um movimento que se tornou tão expressivo no mercado fashion que ganhou até um termo próprio: "artsy". Algumas roupas mais se parecem com pequenas obras de arte, pelo componente artesanal e o uso de diferentes materiais, que criam texturas e efeitos - como o vestido de Ronaldo Fraga. Outras podem ser comparadas a pequenas obras de arquitetura, pois envolvem elaborados métodos de confecção, é o caso do conjunto da Gloria Coelho. E há aqueles estilistas que transportam a arte para as roupas, por meio de suas estampas. Um exemplo é a peça da grife Neon, com as pinturas de Gauguin. Ainda, tem quem desenvolva uma coleção a partir do estudo da obra de determinado artista, como no caso da Rosa Chá. O fato é que a união desses universos enriquece e diferencia o trabalho final. 1. Pintura de Paul Gauguin estampada no vestido de seda da grife Neon (preço sob consulta). Sandália de verniz com salto de acrílico e chifre, da Ferri (R$ 560,00) 2. Vestido de retalhos de algodão de Ronaldo Fraga, R$ 3.800,00 Ronaldo Fraga é um estilista que segue um caminho próprio e, por isso, pode ser considerando um artista. A grande inspiração que move seu trabalho é a obra de Arthur Bispo do Rosário, famoso pela criação do Manto da Anunciação. Ronaldo também acredita que "a escolha da nossa roupa ao longo da vida forma o manto com que vamos prestar contas a Deus". Sua moda é bem conceitual, não segue tendências e busca ser atemporal. Foram confeccionadas apenas quatro unidades do vestido da foto, todas costuradas à mão, com tiras de algodão formando desenhos - neste caso, de casinhas da região do Rio São Francisco. Por isso, como ele mesmo diz, "se o vestido não servir mais, pendura ele na parede". 3. Vestido de seda da Rosa Chá, R$ 890,00 A arte contemporânea brasileira de Gonçalo Ivo foi a inspiração para a coleção da Rosa Chá. Depois de ter visto um quadro do pintor na Pinacoteca, Amir Slama, responsável pelo estilo da grife de moda praia, resolveu conhecer o trabalho do artista mais a fundo e foi a Paris, onde ele reside e trabalha atualmente. A partir da obra "Preces", vieram os elementos que pautaram a coleção, começando com a monocromia, que vai ganhando cor e se transformando em peças bicolores, para chegar aos efeitos geométricos, que vão se formando pela mistura de materiais como treliças de couro e de jérsei, cristais e renda. Por meio de um processo de criação artesanal, surgem peças que vão ser reproduzidas em série, porém algumas delas, em edições limitadas. 4. Vestido de algodão da Act, R$ 112,00. Sandália de verniz com salto de acrílico e chifre da Ferri, R$ 560,00 A grife de moda streetwear Act apostou na pop arte do japonês Tanadori Yokoo para dar vida à sua coleção de verão. Conhecido como o Andy Warhol do Oriente, o artista explora em suas obras o melhor da cultura pop dos anos 60 e 70, por meio de desenhos de personagens, cores e formas psicodélicas. O resultado é uma série de peças bem lúdicas, com um trabalho de estamparia muito chamativo, colorido e jovial. 5. Lenço de seda de Roberto Camasmie (R$ 860,00) O artista plástico Roberto Camasmie fez uma série de 20 lenços inspirados nas flores de Matisse. Parte das peças é pintada à mão, outras são estampadas digitalmente. Só foram produzidas cinco cópias de cada, que ficarão expostas em sua galeria, sobre figuras de rostos famosos desenhadas por ele O lenço usado como vestido na modelo está à frente de uma tela do artista. 6. Saia (R$ 2.973,00) e blusa (R$ 3.724,00) de organza e paetês da Gloria Coelho. Sapato de verniz da Cavage (R$ 561,00) Tão perfeito quanto a engenharia da obra de Frank Gehry - criador do Museu Guggenheim de Bilbao e do Walt Disney Concert Wall, em Los Angeles - é o trabalho de estilo executado por Gloria Coelho para o desenvolvimento das peças que se inspiram na arquitetura do mestre. Enquanto Gehry se utilizou de placas de metal para reproduzir as formas orgânicas de um peixe na construção dos prédios famosos, Gloria fez uso dos paetês retangulares, e confeccionou as pregas nos tecidos, de forma a criar volumes e formas na roupa. Um exercício complexo e artesanal, desenvolvido durante cerca de um mês até chegar à primeira peça pronta.