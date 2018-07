Treineiros: boa chance de preparo

Encarar o desafio do vestibular apenas como um teste é uma boa chance para os treineiros, estudantes que, mesmo sem ter concluído o ensino médio, inscrevem-se nas provas. Normalmente alunos do 2º ano do ensino médio, os treineiros prestam o exame para já ir se familiarizando com o universo de vestibulando e o teste serve como preparação para o próximo ano, quando a prova será para valer. "Incentivamos o aluno do 2º ano a prestar vestibular", diz o professor Osmar Antônio Ferraz, coordenador de Vestibular do Colégio Bandeirantes, em São Paulo (SP). Segundo ele, fazer a prova nessa condição é bom para o aluno sentir toda a expectativa que cerca esse evento. "O estudante sente como o tempo, de cinco horas, para resolver as questões passa e qual é a sensação antes, durante e após o exame." Outra motivação para os alunos é o fato de a prova da 1ª fase servir de referencial de estudo. "Como treineiro, o aluno tem como avaliar o próprio desempenho e reforçar as disciplinas em que não foi bem." Seguindo esse conselho, o estudante Felipe Arisa Yamada, 18 anos, diz que, mesmo tendo sido aprovado como treineiro na Fuvest do ano passado, não vai relaxar nos estudos. "Ao contrário, quem presta como treineiro pode programar melhor a rotina de preparação." Para Yamada, passando ou não como treineiro, o saldo é positivo. "O estudante vê que vestibular não é a coisa impossível que ele imagina. Como treineiro, você percebe que, às vezes, a tensão do ambiente pesa mais do que a prova em si", diz ele, que quer prestar vestibular para Economia. MENOS VAGAS Na Fuvest, o número de vagas para treineiros está cada vez menor. Segundo o professor José Coelho Sobrinho, coordenador de Comunicação da Fuvest, para 2009 serão 250 vagas para cada área (Exatas, Humanas e Biológicas). No último vestibular foram 400 vagas por área e, em 2000, 600 vagas por área. "O índice de evasão dos treineiros na 2ª fase vinha aumentando muito e não estava compensando as despesas com salas, fiscais e provas", justifica Sobrinho.