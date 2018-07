Trégua entre torcidas, Virada Cultural em SP e Estado laico são os destaques do 'Lado A, Lado B'

SÃO PAULO - A trégua entre torcidas organizadas de São Paulo durante homenagem à Chapecoense, após o acidente, é um dos assuntos do Lado A, Lado B desta semana. Os irmãos Pedro e Juliano Labigalini citam o pacto de paz proposto pelos próprios torcedores às autoridades paulistas, que pode mudar o panorama nas arquibancadas dos próximos campeonatos. Durante a semana, porém, a polícia anunciou investigação de possível envolvimento do PCC no pacto de trégua.

As declarações de João Doria, prefeito eleito de São Paulo, sobre a transferência da Virada Cultural para o Autódromo de Interlagos também são tema do programa. Os gêmeos lembram que a ONG Minha Sampa entrou com pedido para tornar a Virada um 'patrimônio imaterial' da cidade.

Outro assunto em que os jovens pedem a opinião dos internautas é a polêmica criada em Aparecida de Goiás. Após aprovação na Câmara Municipal da obrigatoriedade de orações nas escolas públicas, um promotor contestou a medida, alegando que a lei seria uma violação de liberdade, contrária à condição de Estado laico do Brasil. Assista ao programa:

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estado no YouTube.