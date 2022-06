Travis Barker, baterista do Blink-182, é hospitalizado nos EUA

Travis Barker foi hospitalizado nos Estados Unidos. Foto: Andrew Kelly/Reuters

Travis Barker, baterista do Blink-182, foi hospitalizado nesta terça-feira, 28, no hospital West Hills, em Los Angeles. A informação foi divulgada pelo site TMZ.

Ele chegou ao local acompanhado de sua mulher, a influenciadora digital Kourtney Kardashian. Não foram divulgadas informações sobre o motivo da internação e nem sobre o estado de saúde do artista.

Após chegar ao hospital, Travis publicou em seu Twitter a mensagem "Deus, me salve", mas também não entrou em detalhes sobre o ocorrido.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Alabama Luella Barker, de 16 anos, filha do baterista, usou suas redes sociais para pedir que as pessoas orassem pelo pai. "Por favor, envie suas orações", escreveu no Stories do Instagram.