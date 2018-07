Tratamento precoce ajuda o paciente

Como prevenir um acidente vascular cerebral (AVC)? Com hábitos de vida saudáveis, como boa alimentação e exercícios físicos regulares, que dão uma capacidade vascular muito grande à pessoa. E, se o pai precisa mudar de hábito, deve ensin-a-los também aos filhos. Não é algo fácil de fazer de uma hora para outra, reconheço. Existem outras medidas? É preciso também tratar a hipertensão, o colesterol e a diabetes com os medicamentos adequados, administrados na dose e freqüência correta. O problema é que muitas pessoas acham que a pressão arterial é crônica e que se hoje ela está normal, amanhã também estará. Como uma pessoa que teve um primeiro episódio de AVC deve ser tratada? Em primeiro lugar, é muito importante que ela busque ajuda nas três primeiras horas após o início dos sintomas. Nesse período, ainda há muito o que possa ser feito para evitar seqüelas no paciente. Quanto mais precoce o atendimento e, dependendo da intensidade do AVC, melhores os resultados. Em segundo lugar, é preciso que esta pessoa se conscientize da necessidade de mudança dos hábitos de vida. Uma pessoa que já teve um AVC tem riscos maiores de ter o segundo episódio. Os hábitos de vida saudáveis afastam toda e qualquer chance de um episódio de AVC? Não, eles apenas diminuem drasticamente as chances. Quando os sintomas do AVC têm início? Eles começam nos primeiros minutos antes do AVC. Por isso, é importante buscar o serviço de emergência de um hospital em vez de tentar contactar o especialista ou o médico da família. No hospital é feita uma tomografia ou ressonância para identificar o tipo de AVC. Cada tipo tem tratamento específico.