Transmissão mal elevou audiência na TV aberta

Feita por Globo, Record, Bandeirantes e RedeTV!, a transmissão ao vivo do funeral não rendeu às emissoras abertas brasileiras significativa alteração de audiência. Segundo medição prévia do Ibope na Grande São Paulo, das 14h às 16h30, o total de TVs ligadas foi de 39,5%. Na véspera, foi de 38,1%, e na terça-feira anterior, 37,8%. Cada ponto porcentual equivale a 56 mil domicílios. Durante a transmissão, a Globo registrou média de 18 pontos de audiência, a Record, 5, a Band, 2, e a Rede TV!, 0,5 ponto. O SBT, que não se rendeu ao tributo, exibindo seriados e filme, registrou 5. Mas, na internet, o evento teve repercussão expressiva. Segundo o site Alexa, que traz um ranking dos endereços mais visitados, na tarde de ontem, dos 10 mais populares, o 1.º, o 3.º, o 6.º e o 7.º diziam respeito ao funeral do popstar.