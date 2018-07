''Transmissão do vírus pode diminuir até 40%''

Celso Granato : infectologista da Universidade Federal de São Paulo O infectologista Celso Granato destaca estudos que demonstram que a decisão de fechar escolas pode ter uma eficácia de 15% a 40% na redução da transmissão do vírus da gripe, dependendo de medidas complementares tomadas. Como o senhor avalia a suspensão das aulas? A eficácia pode ser maior ou menor dependendo das circunstâncias. No México, funcionou. Você tem de fazer no momento certo. No momento em que o vírus está se expandindo, a eficácia é maior. No entanto, no México, fecharam também outros ambientes. Não que eu esteja defendendo isso, mas é preciso discutir. Precisamos de mais informação, precisamos saber em que fase da epidemia realmente estamos. Segundo as autoridades, estamos no início da circulação viral Sim. Mas a divergência de opiniões sobre a suspensão das aulas é porque ainda faltam algumas informações, como saber qual foi o critério técnico para a volta das aulas. Mas existem estudos que demonstram o impacto de suspender aulas? Pesquisas na Inglaterra apontam que a redução pode ser de 15% a 40% na transmissão, dependendo das medidas complementares tomadas, como campanhas de prevenção. Talvez sejam necessárias mais medidas, suspender mais serviços, mas isto tem também um impacto econômico que tem de ser discutido.