O povo do Fashion Rio parece ter entendido que quem vem ao evento também quer tirar uma lasquinha da cidade, e programou nesta segunda-feira o início dos desfiles para o fim do dia. A primeira a se apresentar foi a estilista Márcia Ganem. Na sequência, Mara Mac levou à passarela o caos do cotidiano, em cenário montado com direção de arte de Bia Lessa. Simulou um congestionamento de carros (um trânsito luxuoso, é verdade, feito de Mercedes e Chrysler), em volta dos quais as modelos apresentaram a coleção inspirada na dança. Mas não uma dança qualquer. O que a inspira é o jogo de cintura que deve ter a mulher moderna, que precisa de força e equilibrio para caber em todos os papéis. O resultado surge em drapeados que revelam formas com sutileza. A legging está definitivamente de volta, não adianta reclamar. Estava em quase todos os looks, fazendo par com blusas longas, vestidos e até com a malha longa com maxi capuz. Mara Mac propõe ainda um novo abrigo, de moletom, mas com uma pitada de alfaiataria. Contra o trânsito, surgem bicicletas, don´t worry be happy, que abrem a segunda parte do desfile, com roupas mais luxuosas, mas não menos clean. O silk sugere músculos. A estampa propõe veias, e é chique, combina com as malhas coladinhas ao corpo. A coleção é bege e cinza, com raras aparições do vermelho. Para fechar, três meninas desfilam sobre o capô dos carros. É o caos urbano, o caos do cotidiano, embalado por uma trilha de buzinas. Muito barulho, para pouca roupa. O terceiro desfile do dia foi do jovem pernambucano Melk Z-Da, que já nasceu com nome de grife. No vídeo de apresentação, o estilista disse que havia se inspirado em mangás, os gibis japoneses, e traria para sua passarela a linguagem sexy e agressiva dos quadrinhos. Hum... não foi o que se viu. Z-Da é forte nos vestidinhos cocktail, curtinhos e com movimento. Fez experimentações com materais, com tecidos amassados, aplicações retorcidas, e acredita no sucesso dos drapeados, dá efeito de penas a alguns looks e encerra a apresentação com um vestido de perua usado por Jeisa Chiminaso. Literalmente. Gargarejo O Fashion Rio faz a alegria dos fotográfos de celebridades. Entre famosas e esquecidas, deram pinta na primeira fila do desfile da Mara Mac Silvia Bandeira (fora de combate), Fernanda Abreu, Flávia Monteiro, Renata Vasconcelos (a sofisticada apresentadora do Bom Dia Brasil), e outras famosas que ninguém se lembra do nome (como aquela loira que fazia o Zorra Total que agora está na novela. Quem?)