''Transexual'' poderá ser nome social em BH

A rede municipal de ensino de Belo Horizonte decidiu adotar o uso do nome social de travestis e transexuais nas escolas da capital mineira. Foi publicada ontem resolução do Conselho Municipal de Educação, aprovada no dia 16 pela Procuradoria Geral do Município, que garante o uso do nome social por alunos maiores de 18 anos. No caso de menores, a inclusão poderá ser feita com a autorização dos pais ou responsável legal. A medida atende reivindicações do movimento LGBT da cidade.