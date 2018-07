Top Model solta o verbo

Parece que a história da magreza das modelos vai render boas histórias na São Paulo Fashion Week. Ao que tudo indica, de acordo com as modelos, os jornalistas credenciados para cobrir a 22ª edição do maior evento de moda da América Latina só estão interessados no peso e nas medidas das meninas. Para a top model Caroline Ribeiro, as modelos não agüentam mais responder sobre os quilinhos que estão faltando. "Os repórteres só nos perguntam isso, não mudam a pauta", revela a top model. No entanto, Caroline acredita que o problema não é exclusivo das agências e das garotas que desfilam, mas, sim, dos governantes. "O problema é que os governantes não estão nem aí para as modelos. Eles deviam fazer campanhas alertando sobre a qualidade de vida dessas garotas, pois nós fazemos a nossa parte", acredita. Mesmo assim, a modelo garante que o mercado da moda não vai mudar e que o padrão das garotas sempre será o mesmo e, por isso, continua preocupada com a aparência e se está com o corpo em dia. "Adoro comer, mas quando alguém fala que estou um pouco mais cheinha, dou uma avaliada no meu corpo, vejo onde está sobrando aquela gordurinha indesejada e fecho a boca", finaliza Caroline.