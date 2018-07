Uma tomografia computadorizada, feita num hospital de Nova York, numa múmia egípcia batizada Lady Hor, revelou que se trata do corpo de um homem. De acordo com os cientistas do hospital Manhasset, até então acreditava-se que o corpo - com idade entre 1,7 mil e 3 mil anos - era do sexo feminino porque o desenho no sarcófago não tem barba.