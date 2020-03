Tom Hanks e esposa estão com coronavírus

Os atores Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, foram diagnosticados com o novo coronavírus, divulgou o artista em publicação em sua conta pessoal no Twitter na noite desta quarta-feira, 11. Os dois têm 63 anos. Eles estão na Austrália para a gravação de um filme do qual Hanks participará.

O ator Tom Hanks e a esposa, Rita Wilson, na cerimônia do Oscar em fevereiro. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

"Nos sentimos um pouco cansados, como se estivéssemos gripados, e algumas dores no corpo. Rita teve calafrios que vinham e voltavam e febre fraca. Para fazer a coisa certa, como é necessário no mundo neste momento, fomos testados para o coronavírus e o resultado foi positivo", afirmou o ator no tuíte.

O casal será "observado e isolado pelo tempo requerido pela saúde pública e por segurança", completou o ator, em publicação com a foto de uma luva cirúrgica descartada.

O ator e diretor, premiado com o Oscar pelos filmes 'Forrest Gump' e 'Philadelphia', é a primeira personalidade de Hollywood a declarar publicamente que contraiu o vírus que se espalha pelo mundo. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o cenário do coronavírus no mundo se configura como uma pandemia. / REUTERS