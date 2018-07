Todo mundo já esteve fora de moda um dia

Sabe quando olhar aquela foto antiga dá uma vergonha danada por causa do modelito? Não se preocupe se você torce o nariz por causa da roupa que um dia usou: você não está sozinho. Tudo bem, naquela época a roupa poderia ser hype, mas hoje, socorro. Pelos corredores do São Paulo Fashion Week, que ficam abarrotados de estilistas, fashionistas, modelos e mais um monte de gente ligada à moda, as pessoas também sentem arrepios quando recordam de alguns looks. Traumatizante ou não, elas se lembram como se fosse hoje. ?Era uma calça tipo de pijama verde com bolinhas brancas e tamanco Doctor Show?, conta Amir Slama, o homem que veste as mulheres para o verão com os biquínis e maiôs Rosa Chá. ?Usava para sair com os amigos, quando eu tinha 12 anos.? Hoje, aos 40, Slama se mostra mais discreto: usa calça e camisa social, sem medo de errar. Quando era mais nova, a socialite Marina de Sabrit sabia que suas combinações não eram nada básicas e muito menos seguiam a tendência. Era 1975 e ela usava um vestido de seda sintético amarelo com um short comprido, azul-marinho, exibindo a barra do bendito. ?Eu tinha juventude e atitude que me salvavam?, acredita. Segundo ela, se um dia montar um álbum da ?não elegância?, o material seria ?farto?. O nonsense do DJ Zé Pedro durou anos a fio. Até uns três anos atrás, conta ele, usava uma camisa gigante estampada com a família Simpsons. ?Eu ia com ela para qualquer lugar, onde desse. Eu adorava.? Até finalmente se render ao mundo fashion. ?Foi há pouco que aderi ao pretinho (básico!)?, afirma. A foto com aquela camisa, você ainda tem? ?Joguei fora.? Até mesmo quem dita o bom gosto já deu uma escorregadinha. Editor de moda da revista Vogue, Giovani Trasson recorda que a década de 80 não foi justa com ele. ?Usava camisas de viscose com a manga dobrada. Nunca mais uso uma coisa dessas?, conta. A apresentadora Glória Maria também confessa que, na juventude, aprontou. ?Adorava usar calça pata de elefante, com a boca bem larga.? E ainda competia. ?Adolescente, eu e meus amigos competíamos para saber quem tinha a calça mais larga. Hoje, não suporto nem ver pantalona.? A produtora de moda Jussara Romão é outra fashionista que não gostaria de lembrar dos erros, se eles não estivessem tão marcados em sua memória. ?Adorava o tênis Bamba colorido que eu tinha. Hoje em dia, se a minha filha aparece com um desses, não deixo usar?, brinca. Para a atriz Mel Lisboa, a moda vai e vem: o que era moda um tempo atrás, cai em desgraça e depois volta a ser tendência. Mas acha que não vestiria a moda praia que fez a cabeça sobretudo dos cariocas durante um tempo. ?Eram roupas feitas com tecido de Bali, tipo macaquinhos, blusas, saias, as estampas eram feias.? Mas nem sempre a vergonha de hoje foi uma vontade própria da época. As mães, ah!, elas têm suas contribuições. ?Se a moda era cabelo de lado, minha mãe me fazia usar partido no meio; se era partido no meio, ela me fazia usar para o lado?, lembra o ator Erik Marmo. Já a editora de moda Erika Palomino ousou por vontade própria, mas quando chegou à festa, notou que estava um tanto ridícula. ?Foi na primeira rave em São Paulo, no Pacaembu, no auge da montação. Usei uma calça branca de tule com babado. Para completar, um casaco de pelúcia, também branco. Nunca mais!?, diz. As atrizes do seriado da Globo e do longa Antônia também já cometeram seus deslizes fashion. A aparência de cantora no maior estilo diva, com cabelão cacheado e roupas que valorizam as curvas, não revelam o passado da cantora Leilah Moreno . ?Costumava vestir colete, calça de cintura alta e polainas. Dou muita risada disso?, conta. ?Hoje nunca usaria uma coisas dessas. Que coragem!? Para Negra Li, as gafes não foram em peças específicas, mas num estilo. ?Eu me vestia muito masculinizada?, lembra. Quelynah aprontou no cabelo. ?Fui loira um bom tempo. Nunca mais!? Cindy, tadinha, conta que tem vontade de chorar ao ver algumas fotos, pudera. ?Calça xadrez e cintura alta me arrepiam?, brinca. Mas nem todo mundo acha que um dia foi brega. Bom, hoje seria, mas na época jurava que estava um arraso. Não é mesmo Alexandre? ?Não me arrependo de nada, mas tem coisas que não dá para usar. Estava contextualizado com a época?, diz o estilista Alexandre Herchcovitch. A consultora de moda Costanza Pascolato compartilha da opinião do estilista. ?Lembro de um macacão que usei nos anos 80 com a calça tipo de palhaço. Não dá mais para usar.? A década de 80 também traz algumas más lembranças para a cantora Maria Rita no que diz respeito à moda. ?Usei muita ombreira! O que era aquilo, gente. Eu ficava enorme. Sem contar o gel no cabelo. Usei muito. E com direito a glitter. Ficava tudo brilhando?, conta ela. ?Adorava também os camisões. Foi uma década exagerada e divertida, mas passou...(risos). Se está voltando agora, é com menos afetação, o que é ótimo.? E ainda restam aqueles que acham supernormal usar hoje o que se usava há muito tempo atrás, já fora de moda. ?Não me arrependo de nada. Usaria tudo de novo?, decreta Graça Borges, uma das organizadoras da SPFW. Com a colaboração de Maria Eugênia Tomazini, Adriana Del Ré e Flávia Guerra