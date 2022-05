TikTok lança concurso para levar fã brasileiro ao show da Adele em Londres

Após cinco anos, Adele retorna aos palcos para divulgar o álbum '30'; cantora fará duas apresentações no Hyde Park, em Londres, no mês de julho. Foto: Lucy Nicholson/Reuters

Após cinco anos fora dos palcos, a cantora Adele voltará a se apresentar nos dias 1º e 2 de julho, no Hyde Park, em Londres. Para a tristeza dos fãs que esperaram muito pelo retorno da artista, os ingressos estão esgotados, mas um brasileiro terá a chance de ver o tão aguardado show da cantora na Inglaterra.

Isso porque o TikTok lançou nesta sexta-feira, 20, um concurso que vai escolher um brasileiro para viver uma experiência VIP durante a apresentação da artista no dia 2 de julho, com todas as despesas pagas.

Para concorrer à viagem e ao ingresso na área Gold VIP Hydeaway, é preciso publicar um vídeo na plataforma que conte sua história e expresse seu amor pela cantora, usando a hashtag #MeuMomentoComAdele e a música Easy on Me.

As inscrições para o desafio já estão abertas e é possível participar até o dia 1º de junho. Inicialmente, os dez melhores vídeos serão escolhidos por um comitê formado por integrantes do TikTok e da Sony Music Brasil e o vencedor será escolhido por meio de votação popular. O resultado será anunciado no dia 10 de junho.

Famosa por hits como Someone Like You e Rolling in the Deep, Adele não se apresenta ao vivo desde 2017, quando fez sua última turnê, para a divulgação do álbum 25. Agora, a artista retorna aos palcos para divulgar o álbum 30, lançado em novembro de 2021.

A apresentação da cantora faz parte do festival British Summer Time. Quando os shows do Hyde Park foram anunciados, em outubro de 2021, o site da artista sofreu instabilidade – causando um verdadeiro 'jogos vorazes'.

Além disso, o TikTok ainda vai destacar todos os conteúdos da viagem e da apresentação de Adele criados pelo vencedor.