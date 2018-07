A sambista Jilçária Cruz Costa, de 76 anos, conhecida como tia Doca da Portela, foi internada sábado no Hospital Estadual Carlos Chagas, subúrbio do Rio, depois de um derrame. Segundo informações do hospital, seu quadro é estável, mas ainda inspira cuidados. Não há previsão de alta. Tia Doca estreou na Portela em 1953, ano em que a escola foi campeã com nota 10 em todos os quesitos.