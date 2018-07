Thelma Marques, 31 anos, maquiadora e designer de sobrancelhas

Thelma abandonou sua carreira de advogada tributarista para trabalhar com maquiagem. Conforme observa Irina, ela saiu de um "dress code" extremamente rígido, com o qual não se identificava, para a liberdade total. "É cosmopolita, e mistura estilos sem medo, mas, às vezes, acaba criando um visual conturbado, por causa da quantidade de informações", avalia a consultora. Irina trouxe mais sutileza ao look, e explorou melhor as proporções corporais de Thelma. Por ser mignon e ter curvas, ficou bem com a calça escura de cintura alta, que alongou sua silhueta, deixando-a mais magra e alta. Como a maquiadora adora cores, a blusinha vermelha deu vivacidade ao look, com um detalhe: os ombros destacaram-se, deixando os quadris mais proporcionais. A extravagância dos acessórios, suas paixões, agora se resumiu ao brinco grande. Calça de cintura alta Doc Dog e blusa de malha Raia De Goeye