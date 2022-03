Thelma Assis estreia no carnaval do Rio de Janeiro como musa da São Clemente

Thelma Assis segura a bandeira da escola de samba do Rio de Janeiro, São Clemente, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Os desfiles foram adiados para o feriado de Tiradentes devido a covid-19. Foto: Brunini

A médica e comunicadora Thelma Assis, que venceu o Big Brother Brasil 20 é a nova musa da escola de samba carioca, São Clemente. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 8, nas redes sociais da influenciadora e da agremiação. Thelminha se apresenta ainda neste terça-feira à comunidade no ensaio da quadra da São Clemente.

“O samba sempre fez parte da minha vida e tenho muito orgulho em ser sambista e poder enaltecer a arte e cultura do carnaval. E eu não podia estar mais feliz de fazer minha estreia na Sapucaí e numa escola que abriu as portas e me abraçou tão bem como a São Clemente. Tenho uma enorme consideração por todo o povo do samba que está há muito tempo trabalhando em prol dessa manifestação cultural que é muito mais que uma simples festa. Não vejo a hora de pisar naquela avenida e ser contagiada pela energia emocionante que só um desfile de carnaval consegue proporcionar”, comemorou Thelma.

A São Clemente será a quarta escola a desfilar pelo Grupo Especial no dia 22 de abril, na Sapucaí no Rio de Janeiro. Os desfiles de carnaval foram adiados para o feriado de Tiradentes devido à pandemia da covid-19. A agremiação vai levar para à avenida o enredo Minha Vida é Uma Peça, em homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio do ano passado devido complicações do novo coronavírus.