The Weeknd e Swedish House Mafia substituirão Kanye West no Coachella

The Weeknd se apresentará no Coachella 2022 nos dias 17 e 24 de abril. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

O Coachella acaba de anunciar The Weeknd e Swedish House Mafia como headliners do festival. Após o cancelamento do rapper Kanye West no início desta semana, a organização precisou agir rápido, pois o evento começa no dia 15 de abril.

Os artistas se juntam ao cantor Harry Styles e à cantora Billie Eilish como headliners do Coachella e farão o show de encerramento do festival, no dia 24 de abril.

The Weeknd e Swedish House Mafia possuem colaborações, como a música Moth To A Flame e o remix de Sacrifice, lançado em janeiro deste ano.

"Eu estou muito ansioso por esse momento. O Coachella tem uma relação especial com Abel [nome do The Weeknd] e eu sou muito grato por ter essa performance com esses dois artistas icônicos no mesmo palco", disse Paul Tollett, CEO do Coachella, à revista Variety.