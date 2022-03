'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm': Red Velvet volta com lançamento de mini-álbum

Clipe de 'Feel My Rhythm', do grupo Red Velvet, traz diversas referências a obras de arte. Foto: YouTube/SMTOWN

O Red Velvet está de volta. Nesta segunda-feira, 21, o grupo de k-pop anunciou o lançamento de um novo mini-álbum, intitulado The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm, com seis faixas inéditas.

O último lançamento do grupo ocorreu no ano passado com outro mini-álbum, denominado Queendom.

The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm também ganhou um clipe para a faixa principal, Feel My Rhythm.

O vídeo é recheado de referências a obras de arte e a música possui um trecho de Ária na corda Sol, composição clássica de Johann Sebastian Bach.

Assista:

Internautas reagiram ao novo lançamento

Os fãs do grupo de k-pop elogiaram a nova produção e o assunto chegou aos mais comentados do Twitter na segunda. Os usuários da internet comemoraram o retorno do Red Velvet, chamaram o novo clipe de "obra-prima" e mencionaram a saída do grupo da sua "zona de conforto".

red velvet obrigado por essa obra prima, entregou tudo e mais um pouco#Feel_My_Rhythmpic.twitter.com/cwguxkYncn — matheus - #dilemma (@mmenegatti_) March 21, 2022

não adianta manos toda língua que se levantar contra o red velvet vai cair elas são IMORTAISpic.twitter.com/zZnEDKJJgV — Red Velvet Brazil (@5REDVELVETBR) March 21, 2022

red velvet é uma bolha enorme de artepic.twitter.com/UPeCg2Bzs6 — nanda (@yermirene) March 21, 2022

red velvet é um grupo q n se tem uma zona de conforto, pois está smp apto a inovar e se vc gosta de ouvir a msm mesmice em todo comeback, vc tá acompanhando o grupo errado — majoy loves shownu RV IS BACK (@imjoygoddess) March 21, 2022

Eu escutando as músicas do novo álbum do Red Velvet:#RedVelvet #RedVelvetComeBach pic.twitter.com/vI6e6nzpCi — clara ᵔᵕᵔ (@jinjoysoo) March 21, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais