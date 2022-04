'The Lohdown': Lindsay Lohan divulga teaser e data de estreia do seu podcast

Lindsay Lohan anunciou estreia de seu podcast, 'The Lohdown'. Foto: Toby Melville/Reuters

Lindsay Lohan compartilhou em suas redes sociais na última quinta-feira, 21, o teaser do seu podcast chamado The Lohdown, que vai estrear na próxima terça-feira, 26, no Spotify.

"Olá, mundo. Sou eu, Lindsay Lohan, e estou aqui para contar a vocês sobre meu novo podcast, The Lohdown", disse ela no teaser e acrescentou seu desejo de que a produção seja um local em que as pessoas a vejam de uma maneira 100% autêntica.

"Tendo estrelado dezenas de filmes e programas de TV, geralmente sou eu quem está sendo entrevistada. Mas agora é minha vez de fazer todas as perguntas, cavar fundo e ouvir tudo sobre as coisas fascinantes e maravilhosas que meus convidados estão fazendo em suas vidas", completou.

Segundo ela, serão entrevistados atores, músicas, empresários, produtores, youtubers e muito mais. "Não estou aqui para fazer perguntas superficiais, estou aqui para as histórias que têm significado".