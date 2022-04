'That That': Psy lança nova música com participação de Suga, do BTS

Psy lançou o single 'That That' com participação de Suga, do BTS. Foto: Instagram/@42psy42

Após cinco anos sem lançar nenhum trabalho, Psy lançou nesta sexta-feira, 29, sua nova música chamada That That, que conta com a participação de Suga, membro do BTS.

O rapper sul-coreano anunciou a retomada da carreira no início deste mês e informou que a volta seria marcada com o lançamento de um novo álbum intitulado como Psy 9th.

That That é o primeiro single do álbum e o clipe já está disponível no YouTube. A canção tem uma batida animada e dançante, com uma coreografia ritmada, além de uma breve referência ao hit Gangnam Style. Assista: