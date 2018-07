Texto representa continuidade

A encíclica Caritas in veritate é a terceira do papa Bento XVI nos seus quatro anos de pontificado e a primeira a abordar temas sociais. As encíclicas são cartas solenes dirigidas pelo papa aos bispos e fieis católicos de todo o mundo. Trata geralmente de assuntos da Igreja ou de determinados pontos da doutrina católica. Constituem os documentos mais importantes escritos pelo papa. A primeira encíclica destinada a analisar o tema social e a questão operária foi a Rerum novarum, de Leão XIII, em 1891. Ao contrário das demais encíclicas de Bento XVI, a Caritas in veritate não recolhe citações de pensadores, mas só de outros documentos eclesiásticos. Segundo especialistas, o papa quis mostrar assim sua continuidade com o ensinamento do Concílio Vaticano II e de seus predecessores. Bento XVI fez questão de explicitar a influência exercida pela encíclica Populorum Progressio (1967), de Paulo VI, na sua reflexão.