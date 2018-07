Testes de vacina começam hoje

Uma companhia farmacêutica australiana começa hoje a testar uma vacina contra a gripe suína. O remédio será dado a 240 voluntários de 18 a 64 anos, começando pelo Hospital Real de Adelaide, no sul do país. Os participantes receberão duas injeções das vacina, com um intervalo de três semanas entre as doses, que terão volumes diferentes e serão comparadas. O objetivo é determinar a qual dose o sistema imunológico responde melhor.