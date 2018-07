Teste: qual é o seu nível de ciúme?

1. Você fica desconfiado se o par, de repente, começa a se envolver em atividades e passatempos nos quais você não é incluída. (1 )Totalmente Falso (2)Muito Falso (3 ) Ligeiramente Falso (4 ) Em dúvida (5 ) Ligeiramente Verdade (6 )Muito Verdadeiro (7 ) Totalmente Verdade 2. Aceita naturalmente o fato de outra pessoa sentir-se sexualmente atraída pelo seu par. (7 )Totalmente Falso (6 ) Muito Falso (5 )Ligeiramente Falso (4 )Em dúvida (3 )Ligeiramente Verdade (2 )Muito Verdadeiro (1 )Totalmente Verdade 3. Num bar, fica irritado se perceber que seu par está paquerando (1 ) Totalmente Falso (2)Muito Falso (3 )Ligeiramente Falso (4 )Em dúvida (5)Ligeiramente Verdade (6)Muito Verdadeiro (7)Totalmente Verdade 4. Sente raiva quando o par faz elogios a pessoas do sexo oposto. (1 )Totalmente Falso (2)Muito Falso (3)Ligeiramente Falso (4)Em dúvida (5) Ligeiramente Verdade (6)Muito Verdadeiro (7)Totalmente Verdade 5. Não há nada de mal se, em uma festa, seu par dançar com alguém que você não conhece. (7)Totalmente Falso (6)Muito Falso (5)Ligeiramente Falso (4)Em dúvida (3)Ligeiramente Verdade (2)Muito Verdadeiro (1)Totalmente Verdade 6. Fica furioso só com a idéia de que o par possa ter relações sexuais com alguém. (1) Totalmente Falso (2)Muito Falso (3)Ligeiramente Falso (4)Em dúvida (5)Ligeiramente Verdade (6)Muito Verdadeiro (7)Totalmente Verdade 7. Não vê problema no fato de seu par ter como colegas de trabalho do sexo oposto. (7) Totalmente Falso (6)Muito Falso (5)Ligeiramente Falso (4)Em dúvida (3)Ligeiramente Verdade (2)Muito Verdadeiro (1)Totalmente Verdade 8. Quando seu par conversa longamente com uma amiga do mesmo sexo, você fica preocupado em saber o que falam. (1 )Totalmente Falso (2)Muito Falso (3)Ligeiramente Falso (4)Em dúvida (5)Ligeiramente Verdade (6)Muito Verdadeiro (7)Totalmente Verdade 9. Causa-lhe constrangimento seu par cumprimentar com beijos alguém do sexo oposto. (1)Totalmente Falso (2)Muito Falso (3)Ligeiramente Falso (4)Em dúvida (5)Ligeiramente Verdade (6)Muito Verdadeiro (7)Totalmente Verdade 10. É aceitável seu par manter a amizade com um antigo namorado. (7) Totalmente Falso (6) Muito Falso (5) Ligeiramente Falso (4)Em dúvida (3) Ligeiramente Verdade (2) Muito Verdadeiro (1)Totalmente Verdade 11. Se o par aparecer com perfume estranho na camisa é motivo de preocupação. (1) Totalmente Falso (2)Muito Falso (3)Ligeiramente Falso (4) Em dúvida (5) Ligeiramente Verdade (6) Muito Verdadeiro (7) Totalmente Verdade 12. Amigos elogiarem seu par estimula o seu tesão. (7) Totalmente Falso (6) MuitoFalso (5) Ligeiramente Falso (4) Em dúvida (3) Ligeiramente Verdade (2)Muito Verdadeiro (1)Totalmente Verdade INSTRUÇÕES Some o número no parêntese ao lado da resposta selecionada. Confira o resultado abaixo. FONTE: Teste cedido para a Revista JT pelo professor André Luiz Moraes Ramos, mestre e doutor em Psicologia pela Universidade de Brasília. Resultados Atenção O resultado do teste não representa um diagnóstico completo capaz de apontar se o ciúme está no nível normal ou doentio. Para um diagnóstico mais preciso, procure a avaliação clínica de especialistas. 72 - 84 pontos Ciúme excessivo: Alerta! Quando se manifesta de forma crônica, com estresse ou depressão e não acaba nem com as provas de que o parceiro não é infiel, pode indicar necessidade de um especialista. 61 - 71 pontos Ciúme intenso: Procure descobrir os reais motivos da suspeita. Pode se controlar: evite pré-julgamentos, veja e ouça mais. Se o sofrimento persistir, fale com parceiro e amigos. 47- 60 pontos Ciúme moderado: O mais comum. Aparece como uma reação à ameaça de um possível rival. Procure compreender este ciúme. Não o use como uma arma. Ao invés de proteger, pode destruir a relação. 12-46 pontos Ciúme positivo: Tipo característico daqueles que aceitam que todas as pessoas são independentes e livres. Para você, o ciúme pode ter um lado positivo e é capaz de aquecer o relacionamento. Enquete Perguntamos as opiniões dos internautas sobre ciúme via Portal do Estadão (www.estadao.com.br). Para 49%, "se não for exagerado, é bom para a relação pois mostra carinho. Outros 19% responderam que "ciúme é um sentimento egoísta, próprio de inseguros." Votaram 514 pessoas.