Cientistas da Nasa recentemente passaram duas semanas em Moses Lake, a 275 km de Seattle, no Estado de Washington (EUA), testando protótipos de veículos e robôs que serão usados quando humanos retornarem à Lua. O lugar tem muito em comum com a Lua - solo semelhante a um talco, misturado com cinzas vulcânicas. Há também dunas altas, que os veículos devem ter a capacidade de superar