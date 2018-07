?Tesouros? escondidos em todas cidades

Conhecer uma cidade pelos olhos de uma criança é uma maneira de tornar qualquer viagem mais divertida e inesquecível. Segundo a administradora de empresas Anna Chaia, co-autora do Guia de Experiências Ciranda do Mundo - Paris com as Crianças, museus, monumentos e parques são ambientes propícios para momentos únicos. A pedido do JT, Anna selecionou algumas das melhores dicas do guia que podem ser aplicadas em qualquer cidade do mundo. Em museus ou prédios históricos, tente uma caça ao tesouro. Uma forma de despertar a atenção dos pequenos é selecionar quais serão os "tesouros" a serem encontrados. Por isso, antes de entrar, compre alguns cartões postais das principais obras na lojinha do museu e pronto: está iniciada a caça. As crianças acham divertidíssimo! Faz-de-conta no palácio ou no museu. As construções históricas e antigas favorecem a imaginação dos pequenos. As crianças podem criar histórias sobre castelos ou até contos de fadas contemporâneos, que podem ser guardados para sempre com a ajuda de uma simples câmera fotográfica ou de um gravador de bolso. Nos parques, estimule a descoberta dos sentidos. Estar ao ar livre é um convite para aguçar os sentidos da criança. Incentive seu filho a ver as diferentes formas e cores de árvores e flores, a ouvir o canto dos passarinhos, a cheirar os aromas, a saborear uma comida típica do lugar em que estejam visitando ou um simples sorvete. Enfim, sentir todas essas emoções... Sessão caras & bocas - Uma maneira divertida de aproveitar o cenário exuberante de um parque é fazer uma sessão de fotos com roupas de época ou acessórios diferentes como chapéus e cachecóis. Basta caprichar na produção e registrar estes momentos.