A partir de hoje, o Sua Vida Estilo abre espaço para a coluna Tesoura & Pincel, com a participação do cabeleireiro Paulo César Schettini e do maquiador Théo Carias. Alternadamente, os profissionais fornecerão dicas de cabelo e maquiagem. Para estrear, Schettini dá 10 dicas para cuidar dos fios no verão. 1. O ideal é proteger o cabelo do cloro, mar e piscina. 2. Quando voltar do mar, piscina e sol, lavar bem o cabelo e usar uma máscara. 3. No verão, mesmo para cabelos virgens, é recomendado fazer uma cauterização. 4. Quem tem processos químicos deve redobrar os cuidados. 5. Se você tem vontade de ter disparo de pontas, esse é o momento. 6. Não é recomendado utilizar produtos alternativos para fazer o disparo de pontas. 7. Raízes escuras e o disparo de pontas continuam na moda, mas, se você gosta de ter mais tons de loiro, aproveite: é verão! 8. Os tons avermelhados devem ser evitados, pois desbotam muito nessa época. 9. Aposte no curtíssimo e nucas altas. 10. Nunca passe óleos no cabelo antes de ir à praia.