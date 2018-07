Temporão pede R$ 2 bi; termina greve na PB

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, pediu ontem a Guido Mantega, da Fazenda, o descontingenciamento de R$ 2 bilhões em caráter emergencial para repassar a Estados e municípios em crise, especialmente no Nordeste, e reajustar a tabela de procedimentos do SUS. Na Paraíba, acabou ontem a greve dos cardiologistas. Na cidade de Patos, Clígia Vilar, 32 anos, morreu por causa do adiamento de sua operação em decorrência da paralisação.