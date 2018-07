Temporão defende verbas para São Paulo

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse ontem que os Estados que tratam pacientes do resto do País - como São Paulo - não devem ser punidos com a redução de verbas. Conforme informou ontem o Estado, caso o texto do projeto de lei que regulamenta a Emenda 29, em tramitação no Senado, seja aprovado sem alterações, São Paulo deve perder R$ 1,4 bilhão por ano. Durante a inauguração de uma fábrica de medicamentos do laboratório Libbs, em Embu, na Grande São Paulo, o ministro afirmou que essa não é a intenção do governo. "Não é razoável imaginar que vamos punir Estados que prestam serviço à nação", disse. Nesta semana, após criticar as alterações no texto da emenda, Temporão também foi criticado. Segundo o senador Tião Viana (PT-AC), o ministro não enfrenta os Estados que desviam recursos destinados à Saúde. Ontem, Temporão se disse surpreso com a reação. "Não entendi essa crítica, fiz um comentário estritamente sobre o resultado da votação do projeto de lei do senador", disse .