Temporão anuncia 150 postos de emergência

O governo federal planeja criar 150 novos postos de assistência médica em todo o País para desafogar as emergências dos hospitais públicos nas principais regiões metropolitanas, disse ontem o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Ao inaugurar a segunda Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24 horas do Rio ao lado do governador Sérgio Cabral (PMDB), o ministro informou que vai incluir o modelo criado no Estado no plano que está elaborando para levar ao presidente Lula.