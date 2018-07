Tempo perdido

Pois ninguém comenta outra coisa que não seje a vida da Susana Vieira e do marido dela, o polícia lá. Acho que é sinceramente, uma perca de tempo. Primeiro porque eu não vou poder ajudar mesmo, e segundo porque a dona Susana é uma mulher de recurso e com certeza não precisa que ninguém ajude ela. Nem é essas coisas não... Mas não posso deixar de registrar a gastura que eu fico toda vez que alguma comadre diz pra mim ?bem feito, ela teve o que tava procurando em namorar um moço jovem e no auge da energia?. Agora quem acha que ele vai tar com esse pique todo aos 64? Mais sorte na próxima O homem não teve nem expediente pra procurar um cantinho afastado da cidade pra chifrar a mulher dele, que dirá envelhecer com dignidade? Eu acho que a Susana sim era areia demais pra ele. Espero que o próximo marido dela tenha 25 anos e mais gosto pra roupas. Feliz 2007 pra ela, pra mim e todas vocês!