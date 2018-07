Temperatura nas alturas

Dentro da casa do Big Brother 7, uma sugestão de ménage à trois entre Íris, Diego e Fani passa sem muito estardalhaço. Para estimular ainda mais a libido dos confinados, festinhas regadas à muita bebida, povoadas por sisters bem à vontade, decotadas ao máximo. Para o caso do público rejeitar o apelo sensual do reality show, um poderoso aliado: o edredom. Apenas ele conseguiu censurar o namoro entre Flávia e Fernando e os carinhos nada discretos entre Alberto e Bruna. ?A audiência brasileira é conservadora?, opina o crítico de TV Gabriel Prioli. ?O sexo a três pode até ser sugerido, mas jamais se mostraria algo neste sentido. A Globo sabe disso, não é à toa que ainda hoje não mostra um beijo entre homossexuais em suas novelas?, completa. Nem é preciso mostrar nada ao vivo. O Big Brother, na verdade, se comporta como uma vitrine de sensualidade - algo que as revistas masculinas conseguem captar muito bem. Quase todas as eliminadas já se preparam para ganhar as bancas. Fani Pacheco é capa da Playboy de abril, Flávia Viana estampa a Sexy de maio e Íris Stefanelli, ainda tímida, fechou um contrato com a VIP para aparecer em trajes sensuais na edição de maio - tirar a roupa toda ela ainda não diz se topa. Fani, a mais fogosa das meninas, já afirmou ?ter fogo no rabo? e foi até chamada pelo apresentador Pedro Bial de lagartixa, por estar ?subindo pelas paredes?. E foi por conta da abstinência sexual que chegou a receber a visita de um psicólogo. ?Sou liberal no sexo?, disse a loira. Quanto a isso não restam dúvidas. Pensando nessa liberalidade, inclusive, a Brasileirinhas já planeja contratá-la para estrelar um filme pornô ao lado de Diego e Íris. Vale lembrar que, logo ao sair do confinamento, Fani declarou que seu grande sonho era pular de pára-quedas vestindo um espartilho vermelho. Desejo atendido: o polêmico salto foi parar até no Fantástico. Já que falar de sexo sempre desperta o interesse do público, adotar a estratégia pode ser boa forma de permanecer em evidência após o término do programa. Talvez tenha sido por essa razão que Flávia decidiu contar detalhes sobre sua primeira noite com Fernando. ?Parecia que era a primeira transa de toda a minha vida. Foi inesquecível?, afirmou Flávia em entrevista ao programa Pânico, da Rádio Jovem Pan. E, certamente, muita gente vai querer conhecer, ao menos por meio das páginas da Sexy , o que Fernando viu ao vivo. Na mesma linha, até Bruna, que ainda não saiu da casa e lá engordou 10kg, já disse que planeja secar as gordurinhas extras para poder receber futuras propostas.