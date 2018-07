''Televisão hoje é massacrada pelo politicamente correto''

O catarinense Nilson Xavier, de 39 anos, é aficionado por novelas desde criança. "Cresci na frente da TV", revela. "Desde pequeno, tomava nota de tudo que assistia, até mesmo de séries e filmes, mas com as novelas a identificação era mais fácil porque o elenco e os diretores eram brasileiros." Seu incansável trabalho de catalogar o nome dos atores, diretores, trilhas sonoras e datas de todas as produções exibidas desde Marrom Glacê, em 1979, deu origem ao Almanaque da Telenovela Brasileira (Editora Panda Books, 371 páginas, R$ 32), publicado no ano passado. Como especialista ele afirma: "A novela é, sem dúvida, uma formadora de opinião. Faz as pessoas refletirem sobre os temas abordados e os autores têm se aproveitado disso para fazer o merchandising social." Xavier cita a novela Laços de Família, da Rede Globo, como exemplo da capacidade de mobilização social. "Aumentou o número de doadores de medula depois que a novela retratou uma personagem que sofria de leucemia." No estudo Novelas e Fertilidade: Evidências do Brasil alguns fatores são apontados para explicar a influência das novelas brasileiras. Além da linguagem coloquial típica da classe média e dos cenários facilmente identificáveis, os autores mencionam os roteiros ousados que, ao contrário das demais novelas latino-americana, "questionavam valores tradicionais e religiosos e faziam circular idéias modernas como a da emancipação feminina". SEGREDO DO SUCESSO O grande salto qualitativo das novelas, analisa Xavier, teria acontecido durante o regime militar, quando grandes dramaturgos como Lauro César Muniz, Benedito Ruy Barbosa e Dias Gomes buscaram refúgio da censura na televisão, apesar do preconceito existente entre os intelectuais contra a mídia. A coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Telenovela da Universidade de São Paulo (USP), Maria Immacolata Vassallo de Lopes, concorda com a avaliação e acrescenta: "A novela brasileira realmente se destaca por ter adotado esse caráter mais realista, verossimilhante. Internacionalmente, a novela da Globo é chamada de novela social, enquanto a da Televisa (emissora mexicana) é chamada de novela cor-de-rosa." Xavier, no entanto, acredita que hoje a influência da Globo não é mais a mesma e tende a diminuir. "Há outros meios de informação que estão se popularizando no País, como a internet e a televisão paga." Esse seria um dos motivos da queda na audiência das novelas. "A TV está muito chata, as novelas estão todas iguais, caiu a qualidade dos roteiros", avalia. "Não tem mais um Dias Gomes, não se pode mais fazer crítica social como se fazia antes, os autores não escrevem mais nas entrelinhas porque a novela é massacrada pelo politicamente correto."